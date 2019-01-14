Çipras güven oylamasına gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan'dahükümet ortağıBağımsız Yunanlar(ANEL) PartisiBaşkanı PanosKammenos, koalisyondançekildiğiniaçıkladı. SavunmaBakanı Kammenos,Başbakan AleksisÇipras ile yaptığı görüşmeninardından, Makedonya ile'isim anlaşması' sebebiylehükümette işbirliğine son verdiğinikaydetti.Çipras ise bu gelişmeüzerine meclistengüvenoyu isteyeceğinibildirdi. Çipras liderliğindekiSYRIZA'nıngüven oylaması perşembegünü yapılacak.Daha önce, güvenoyuiçin gereken 151oyu alamasa bile anayasalolarak hükümetin devamedebileceğini belirten Çipras,ancak bu durum siyasi birsoruna neden olursa erkenseçime gideceğini söylemişti.