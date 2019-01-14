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Çipras güven oylamasına gidiyor

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Çipras güven oylamasına gidiyor
Yunanistan'da hükümet ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı Panos Kammenos, koalisyondan çekildiğini açıkladı. Savunma Bakanı Kammenos, Başbakan Aleksis Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından, Makedonya ile 'isim anlaşması' sebebiyle hükümette işbirliğine son verdiğini kaydetti. Çipras ise bu gelişme üzerine meclisten güvenoyu isteyeceğini bildirdi. Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın güven oylaması perşembe günü yapılacak. Daha önce, güvenoyu için gereken 151 oyu alamasa bile anayasal olarak hükümetin devam edebileceğini belirten Çipras, ancak bu durum siyasi bir soruna neden olursa erken seçime gideceğini söylemişti.
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Çipras güven oylamasına gidiyor
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