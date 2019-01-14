Çipras güven oylamasına gidiyor

Yunanistan'da
hükümet ortağı
Bağımsız Yunanlar
(ANEL) Partisi
Başkanı Panos
Kammenos, koalisyondan
çekildiğini
açıkladı. Savunma
Bakanı Kammenos,
Başbakan Aleksis
Çipras ile yaptığı görüşmenin
ardından, Makedonya ile
'isim anlaşması' sebebiyle
hükümette işbirliğine son verdiğini
kaydetti.
Çipras ise bu gelişme
üzerine meclisten
güvenoyu isteyeceğini
bildirdi. Çipras liderliğindeki
SYRIZA'nın
güven oylaması perşembe
günü yapılacak.
Daha önce, güvenoyu
için gereken 151
oyu alamasa bile anayasal
olarak hükümetin devam
edebileceğini belirten Çipras,
ancak bu durum siyasi bir
soruna neden olursa erken
seçime gideceğini söylemişti.