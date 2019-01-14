İsrail’den kanlı itiraf

BUGÜN NELER OLDU

İsrailBaşbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'da İran ve Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenlediğini ilk kez resmi olarak açıkladı. İsrail Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, haftalık kabine toplantısından önce yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun cumartesi ve pazar günü Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söyledi. Bu açıklamadan saatler öncesindeyse İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Hamas'a ait üç mevziye roket ve hava saldırısı düzenledi.