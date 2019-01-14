- Japonlar yalnız ölmekten korkuyor



Burak Ersoy

TOKYO (İHA) - Japonya'da yapılan bir anket, katılımcıların yarısının yalnız ölmekten endişe duyduğunu ortaya koydu.

Japonya'daki Asahi Shimbun gazetesinin ülke çapında 3 bin kişiyle yaptığı anket, katılımcıların yarısının öldüklerinde yanlarında kimsenin olmamasından endişelendiğini ortaya çıkardı. Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen ankette, yalnız ölmekten korkanların oranı 2010 yılından bu yana yüzde 37'lik artış gösterdi. Anket sonuçlarına göre, hali hazırda yalnız yaşayanların yüzde 67'si yalnız ölmek konusundaki endişelerini dile getirirken, katılımcılara yaşlandıklarında kendilerine bakma konusunda aile üyelerine güvenip güvenmedikleri de soruldu. Katılımcıların y��zde 48'i "evet", yüzde 44'ü ise "hayır" yanıtı verdi.



Aileye güvende yaş etkeni

Aileye güven konusunda verilen cevaplar, farklı yaş grupları arasındaki kuşak çatışmasını da yansıttı. 60'lı yaşlarındaki katılımcıların yüzde 51'i aile üyelerine güvenemeyeceğini belirtirken, 70 yaş ve üstü katılımcıların yüzde 54'ü aile üyelerine güvenebileceklerini söyledi.

Anket katılımcılarına, yaşlandıklarında yalnız yaşamak zorunda kalmaları halinde, aile üyelerinin dışında kime güvenebilecekleri sorusu da yöneltildi. Toplam katılımcı sayısının yüzde 13'lük kısmı güvenecek kimsenin olmadığını söylerken, bu yanıtı verenlerin oranı kadın katılımcılarda yüzde 10, erkeklerde ise yüzde 16 olarak belirlendi. 50'li yaşlarındaki 4 erkekten birinin ise güvenecek kimsesi olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan 'güvenilebilecekler' sıralamasında ilk sırayı yüzde 36'lık oranla yaşlı bakım hizmeti sunan işçiler aldı. 'Arkadaşlar' yüzde 26'lık güven oranı ile 2. sırayı alırken, katılımcıların yüzde 16'sı, komşularına güvendiğini söyledi.



Bunama endişesi

Katılımcılara kendilerine bunama tanısı konması konusunda endişelerinin olup olmadığı da soruldu. Yüzde 37'lik bir çoğunluk endişelendiğini söylerken, yüzde 44'ü ise hafif kaygı duyduğunu belirtti. Kadın katılımcılar arasında, yüzde 86'lık kısmın bunama konusunda endişelerinin olduğunu tespit eden araştırmaya göre, en çok kaygıya neden olan etken ise 'aileye yük olma' endişesi.

Yalnız kalma endişesinin giderek arttığı Japonya'da hükümet, 2040 yılında tüm hanelerin yüzde 40'ının tek bir üyeden oluşacağını tahmin ediyor.



BUGÜN NELER OLDU