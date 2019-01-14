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Katar'dan flaş kararı

Katar, 'deki büyükelçiliğini açmayı düşünmediğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 11:16
Katar'dan flaş Suriye kararı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin rejim ile olan ilişkilerinde normalleşme için herhangi bir işaret olmadığı ve Katar'ın Şam'daki büyükelçilik binasını tekrar hizmete açmayı gündeme almadığı söylendi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Doha'nın 2011 yılında üyeliği askıya alınan Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar alınmasına karşı çıktıklarını belirtti.

BAE, ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ AÇTIĞINI DUYURMUŞTU

27 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 7 yılın ardından Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açtığını duyurmuştu.

BAE, Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'de Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

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Katar'dan flaş Suriye kararı
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