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Pompeo'dan flaş açıklama

ABD Pompeo "Trump'ın açıklamaları ABD'nin 'den çekilme kararımızı değiştirmez." dedi.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 14:00
Pompeo'dan flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkında yazdığı tweete ilişkin, Trump'ın yaptırım benzeri uygulamalardan bahsettiğini düşündüğünü söyledi.

Trump'ın Suriye'den çekilme konusunda fikrini değiştirmediğini söyleyen Pompeo, Suriye'de güvenli bölge hakkında bir soruya, sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdikleri yanıtını verdi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi yetkililerle ülkelerindeki insan hakları ihlalleri hakkında görüştüklerini söyleyen ve Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Pompeo, cinayette parmağı olan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

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Pompeo'dan flaş açıklama
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