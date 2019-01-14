Tilki donduran!

BUGÜN NELER OLDU

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan aşırı soğuk, hayatı olumsuz etkiledi. Rakımın 2050 metre olduğu ilçede gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 15 ile 25 derece arasında değişirken, geceleri ise sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'nda dün sabah çöp dökmeye giden Çaldıran Belediyesi çalışanı, bir tilkiyi ayakta donarak ölmüş halde buldu.Öte yandan Sivas'ın Hafik ilçesinde, donan Hafik Gölü'ndeki buzun kalınlığı 13 santimetreye ulaştı. Eksi 19 dereceyi gören Kayseri'de de, Erciyes'te bulunan Tekir Göleti buz tuttu. Şırnak'ta hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Beytüşşebap ve Uludere'de şelaleler dondu, dağlar buzla kaplandı. Bingöl Karlıova'da 1 metreyi aşan kar yağışı sonrası etkili olan soğuklar nedeniyle buz sarkıtları oluşurken, araçlar da çalışmaz hale geldi.Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ise yağmurla birlikte oluşan sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan Ahmet ve Rahime Aktaş çifti ile biri 2, diğeri 3 yaşındaki çocukları iş makinesiyle kurtarıldı. Yine Şehzadeler'de su basan çiftlikte mahsur kalan 30 koyun, AFAD tarafından botla kurtarıldı.