Venezuela’da Meclis Başkanını usulsüz şekilde gözaltına alan ajanlar görevden alındı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya muhalefeti ile tanınan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, istihbarat servisi ajanlarınca usulsüz şekilde gözaltına alınmış, hükümetin harekete geçmesiyle Guaid serbest bırakılmıştı. Gözaltıyı gerçekleştiren ajanlar hemen görevlerinden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı istihbarat servisi (SEBIN) ajanlarınca yarım saat boyunca gözaltına alındı. Guaido, serbest bırakıldıktan sonra, "Beni kelepçelemeye çalıştılar ama ben buna izin vermedim" şeklinde açıklamada bulundu.

Guaido, serbest bırakılmasının ardından Vargas eyaletinde bulunan destekçilerine yönelik bir konuşma yaptı. Bu tutuklamanın Maduro'nun artık silahlı kuvvetler üzerinde kontrol sahibi olmadığını gösterdiğini iddia etti.

CANLI YAYINDA TUTUKLAMA HABERİ YAPILDI

Guaid'nun tutuklandığını sırada canlı yayın yapan Amerikan CNN kanalı ve yerel Caracol TV'nin muhabirlerinin, "Bizi uzun namlulu silahlarla çevreliyorlar" diye yayın yapması dikkatlerden kaçmadı. Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ise Guaido'yu tutuklayan istihbarat ajanlarının usulsüz yaptıkları için görevlerinden alındığını açıkladı. Haklarında soruşturma açılacağını duyurdu.



ABD'DEN TUTUKLAMAYLA İLGİLİ SERT AÇIKLAMA

ABD ise muhalif Guaido'nun tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Mike Pompeo ve John Bolton, Ulusal Meclisi başkanının keyfi tutuklandığını iddia ederek operasyon için Venezuela'yı kınadı. Yapılan resmi açıklamada ise "Bu durum hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı anlamına geliyor" denildi. Aynı şekilde Lima Grubu da Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaid'nun keyfi olarak gözaltına alınmasını kınadı.