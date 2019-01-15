ABD heyeti Patriot'lar için ikinci kez Türkiye'ye geliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Patriot teklifine yönelik müzakereler başlıyor. ABD Savunma Bakanlığı heyeti, bugün Ankara'da olacak. Savunma Sanayii Başkanlığı'nda görüşmelerde bulunacak.

ABD heyetinin 3 Ocak'ta Ankara ziyaretinde gündeme getirdiği 3,5 milyar dolarılık Patriot teklifi değerlendirilecek. 2 gün sürecek görüşmelerde, Dışişleri Bakanlığı'ndan da yetkililer yer alacak.

TRT Haber'in haberine göre; Washington, bu süreçte Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçmesini de talep ediyor. Ankara ise kararlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S400'ler ile ilgili, "Türkiye'nin S400'lere ihtiyacı var. Bunun anlaşması da bitmiştir inşallah en kısa sürecede alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

S-400 ile F-35'lerin aynı ortamda bulunmasının sıkıntıya sebep olacağı yönündeki iddialara da Türkiye tepki gösteriyor. ABD'li heyete bu konuda teknik bir sorun ile karşılaşılmayacağı da anlatılacak.

PATRIOT ALIMI KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN ÖN KOŞULLARI VAR

Patriot alımında Ankara'nın ön koşulları var. Bunlar arasında uygun kredi, teknoloji transferi, ortak üretim bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık'ta onay vermişti. ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." açıklamasını yapmıştı.