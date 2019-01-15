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BAE, ’lilerin güvenliğinden endişe duyuyor!

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet , bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun 'ye geleceğine dair endişelerinin meşru olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 11:41
BAE, YPG’lilerin güvenliğinden endişe duyuyor!

Türkiye'yi birçok kez eleştiren, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Twitter hesabından skandal bir açıklama yaptı.

"YPG'Yİ KORUMAK ARAPLARIN ÇIKARINA"

Bölgedeki ölümlerin baş sorumlusu olan YPG/PKK terör örgütünün yasa dışı faaliyetlerini, örgütün DAEŞ'e karşı yürüttüğü operasyonlarla aklayan Gargaş, "Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ terör örgütünü yenmekte oynadığı merkezi rol ışığında, onların geleceğine dair bölgesel ve uluslararası endişeler meşru" diye yazdı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Gargaş açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bundan hareketle, terör örgütü YPG'nin rol ve konumunu sadece siyasi çerçeve de ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde ele almak Arapların çıkarına."

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BAE, YPG’lilerin güvenliğinden endişe duyuyor!
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