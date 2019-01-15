Katar, Şam’daki elçiliğini yeniden açmayacak

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Katar, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaretin olmadığını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadığını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi konusunda umut verici bir işaretin olmadığını söyledi. Al Sani, bir gazetecinin, "Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak mı?" şeklindeki sorusunu, "Suriye rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini teşvik edici bir işaret yok" diye cevapladı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesine hala karşı olduklarını ve Şam Büyükelçiliğini yeniden açma gereği duymadıklarını kaydeden Al Sani, Beşar Esad'ın savaş suçları işlediğine dikkat çekti.