Kosovalı gençler artık lider adayı

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle Kosova'daki İDEA Derneği tarafından hayata geçirilen Genç Liderler Akademisi'nde eğitim alan öğrencilere sertifakaları verildi. Prizren şehrinde düzenlenen programa, Türk kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra eğitimciler ve öğrenciler katıldı. YTB Balkan Masası Koordinatörü Nedim Aslan, Kosova ile Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu ifade ederek, "Tek amacımız Kosova halkının kültürel, sosyal ve ekonomik alanda gelişimine katkı sunmaktır" dedi. Geçen yıl faaliyete geçen akademide 96 öğrenci 100 saat süren oturumlarda çeşitli alanlarda eğitim aldı.