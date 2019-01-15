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Kremlin’den açıklaması: Yaptırımlar politikalarımızı değiştiremez

Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü , " dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşın Rusya'yı bağımsızlık politikasından vazgeçirecek şeylere sahip değil" dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 11:04
Kremlin’den ABD açıklaması: Yaptırımlar politikalarımızı değiştiremez

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşın Rusya'yı bağımsızlık politikasından vazgeçirecek şeylere sahip değil" dedi.
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler hakkında basına açıklamalarda bulundu. Washington'un son dönemde uyguladığı yaptırımlar hakkında konuşan Peskov, "ABD dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşın Rusya'yı bağımsızlık politikasından vazgeçirecek şeylere sahip değil" ifadelerini kullandı.
ABD'nin bu yönde çok fazla kısıtlamalara gittiğini belirten Peskov, bu yaptırımların Rusya'nın politikası üzerinde hiçbir etki oluşturmadığını aktardı.
Peskov, Rusya'nın ABD üzerindeki yaptırım gücü hakkında ise, "Rusya da aynı şekilde ABD'yi çizgisinden vazgeçirecek kapasitede güce sahip değildir" yorumunda bulundu.

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Kremlin’den ABD açıklaması: Yaptırımlar politikalarımızı değiştiremez
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