Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Uçak evlerin üzerine çakıldı

Uçak evlerin üzerine çakıldı

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Uçak evlerin üzerine çakıldı
Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü: 15 ölü... Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'teki Peyam Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı, kentteki Fetih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada yerleşim yerine düştü. Kaza nedeniyle çevrede bulunan evlerde yangın çıktığı kaydedildi. Uçakta bulunan 15 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğu aktarıldı. Çevredeki evlerde kaza sonrası kimsenin ölmemesinin ise mucize olduğu kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçak evlerin üzerine çakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN