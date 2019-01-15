Uçak evlerin üzerine çakıldı

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Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü: 15 ölü... Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'teki Peyam Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı, kentteki Fetih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada yerleşim yerine düştü. Kaza nedeniyle çevrede bulunan evlerde yangın çıktığı kaydedildi. Uçakta bulunan 15 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğu aktarıldı. Çevredeki evlerde kaza sonrası kimsenin ölmemesinin ise mucize olduğu kaydedildi.