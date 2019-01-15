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Yemen görüşmelerinin ikinci turuna 'de devam edilecek

, Yemen görüşmelerinin ikinci turuna ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 17:09

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklu takası anlaşması maddelerini görüşmek üzere yapılacak görüşmelerin, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi yönündeki talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

Ürdün'ün Yemen krizine son vermek için sarf edilen çabalar konusunda tüm imkanlarıyla kardeşlerinin yanında durduğunu belirten Kudat, siyasi bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Kudat, görüşmelerin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, perşembe günü yaptığı açıklamada, BM Özel Temsilcisi Griffiths'in Yemen krizinin çözümü çerçevesinde esir takasına ilişkin oluşturulan komitenin Amman'da toplanması talebini kendilerine ilettiğini söylemişti.

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Yemen görüşmelerinin ikinci turuna Ürdün'de devam edilecek
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