Avusturyalı ünlü şovmenin oğlu Antalya’da ölü bulundu

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Avusturyalı ünlü şovmen Peter Alexander'in Antalya'da yaşayan oğlu Michael Neumayer (56), evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre; kız arkadaşı Neumayer'i, Belek'teki evinde hareketsiz halde bularak sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neumayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Neumayer'in geçen pazar günü beyin kanaması şüphesiyle özel bir hastanede tedaviye alındığı, ancak daha sonra kendi talebiyle hastaneden ayrıldığı belirtildi. Neumayer'in babası Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer çok sayıda filmde rol aldı, şarkıcılık yaptı. Alexander, 2011'de Viyana'da hayatını kaybetti