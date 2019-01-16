Çin’in Ay’daki tohumları filizlendi

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ÇİN'in aybaşında Ay'ın karanlık yüzüne inen keşif aracı Çang'ı-4'ün, Dünya'nın uydusuna götürdüğü tohumlar filizlendi. Komünist Parti'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinin Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne dayandırdığı habere göre, Çang'ı-4'ün Ay'a götürdüğü pamuk tohumları filiz verdi. Gazete, pamuk filizlerinin görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı ve "İnsanoğlunun Ay'daki ilk biyolojik deneyi tamamlandı" ifadesini kullandı. Çang'ı-4, Ay'a patates tohumu, maya ve meyve sineği yumurtaları içeren toprak da götürmüştü. AA