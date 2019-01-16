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ilan etmişti! " Ölmeden önce görülmesi gereken yer"

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Şanlıurfa'da yer alan , ’in ’Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ kitabında! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinin ardından National Geographic’in ’Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ kitabına girdi. Göbeklitepe'nin yanı sıra Türkiye'den Ayasofya, Mardin, Sümela Manastırı, Mısır Çarşısı ve Kapadokya Argos Oteli de son sayısındaki kitapta yer verdi.

Giriş Tarihi: 16.1.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etmişti! Ölmeden önce görülmesi gereken yer

Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında Türkiye'den 6 kültür ve doğa mirası alanını son sayısındaki kitabında yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etmişti! " Ölmeden önce görülmesi gereken yer"
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