Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etmişti! " Ölmeden önce görülmesi gereken yer"

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olan Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe, National Geographic’in ’Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ kitabında! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinin ardından National Geographic’in ’Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ kitabına girdi. Göbeklitepe'nin yanı sıra Türkiye'den Ayasofya, Mardin, Sümela Manastırı, Mısır Çarşısı ve Kapadokya Argos Oteli de son sayısındaki kitapta yer verdi.
Giriş Tarihi: 16.1.2019 16:14Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 16:40
Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler adlı kitabında Türkiye'den 6 kültür ve doğa mirası alanını son sayısındaki kitabında yer verdi.