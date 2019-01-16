Lavrov, Putin-Erdoğan zirvesinin ana gündem maddesini açıkladı

Moskova'da 2018 yılının sonuçlarını değerlendirmek üzere büyük basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Putin ve Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Rusya'da yapacakları açıklanan zirve hakkında konuştu.

Lavrov, "Rusya ve Türkiye liderleri arasında yakın gelecekte bir temas kurulmasını bekliyoruz. Bu, halihazırda planlandı. İdlib'deki durum, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi olacak" dedi.

'BAŞTA İDLİB OLMAK ÜZERE SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLMELİ'

Lavrov, başta İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi olmak üzere Suriye'de terörle mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

'RUS-TÜRK MUTABAKATLARININ UYGULANMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Sputnik Türk,ye'nin haberine göre; Şu anda terörün ana odağının El Nusra'nın neredeyse tüm militanları kendi bünyesine dahil ettiği İdlib bölgesi olduğunu kaydeden Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili mutabakatların hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Ancak bu mutabakatlar, silahsızlandırılmış bölge de dahil İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden hem Suriye ordusunun mevzilerine ve sivil hedeflere hem de Rusya'nın Hmeymim üssüne saldıran teröristlere tam özgürlük verilmesi anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Putin ve Erdoğan'ın ana gündem maddesi İdlib'deki durum olacak" ifadelerini kullandı.