Mucize! Kalbi 72 saat sonra atmaya başladı

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Çin'in Fujian bölgesinde 26 yaşındaki bir kadının başına gelen mucize dünya basınının da ilgisini çekti. İsmi açıklanmayan hasta eşi tarafından Xiamen Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar kadının kalbinin atmadığını tespit ederek hemen ilk müdahalelere başladı. 20 dakika boyunca yapılan kalp masajına cevap alınamayınca kadın ECMO'ya (Kalp ve akciğer yetmezliğinde bu organların görevini üstlenen bir alet) bağlandı. Ancak bu yöntem de iki saat işe yaradı. Ardından da hasta yoğunbakıma alındı. Doktorlar yoğun bakımda da iltihaplanma olan kalp kaslarını kan pompalamaya açmak için müdahalelerini sürdürdü. Kadının kalbinin durmasından 72 saat sonra ise mucize yaşandı ve genç hasta gözlerini açtı.