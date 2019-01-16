Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Mucize! Kalbi 72 saat sonra atmaya başladı

Mucize! Kalbi 72 saat sonra atmaya başladı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Mucize! Kalbi 72 saat sonra atmaya başladı
Çin'in Fujian bölgesinde 26 yaşındaki bir kadının başına gelen mucize dünya basınının da ilgisini çekti. İsmi açıklanmayan hasta eşi tarafından Xiamen Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar kadının kalbinin atmadığını tespit ederek hemen ilk müdahalelere başladı. 20 dakika boyunca yapılan kalp masajına cevap alınamayınca kadın ECMO'ya (Kalp ve akciğer yetmezliğinde bu organların görevini üstlenen bir alet) bağlandı. Ancak bu yöntem de iki saat işe yaradı. Ardından da hasta yoğunbakıma alındı. Doktorlar yoğun bakımda da iltihaplanma olan kalp kaslarını kan pompalamaya açmak için müdahalelerini sürdürdü. Kadının kalbinin durmasından 72 saat sonra ise mucize yaşandı ve genç hasta gözlerini açtı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mucize! Kalbi 72 saat sonra atmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN