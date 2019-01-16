- Putin'den AB üyelerine Türk Akımı mesajı: "Brüksel'den izin alsınlar"



Erhan Altıparmak

MOSKOVA (İHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırp basınına verdiği röportajda Türk Akımı Petrol Boru Hattı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Putin, projeye dahil olmak isteyen Avrupa Birliği üye ülkelerine, "Brüksel'den izin alsınlar" mesajını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan basınına açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Rusya'nın Sırbıstan'a olan desteğini yenileyen Putin, Rusya ve Sırbistan'ın kardeş ve müttefiklik ilişkilerinin her zaman süreceğini, Sırbistan'ın Avrupa Birliğine (AB) katılım isteğinin ilişkileri bozmak için bir neden olmadığını söyledi. 2017'de Rusya ile Sırbistan'ın ticaret hacminin 2 milyar dolarken geçen yıl 4 milyar doları aştığını dile getiren Putin, "Gazpromneft, Sırbistan Petrol Endüstrisi şirketinin Balkan bölgesindeki enerji pazarında lider olmasını sağladı. Rusya'nın desteğiyle Sırp demiryolunun modernizasyonu hızla sürüyor. Belgrad'da bulunan Aziz Sava Kilisesi'ni inşa etme projesine Rus mühendisler katılıyor. İlişkilerimiz halk temelinde ve ayrıca bilim, eğitim ve kültür alanında geliştirilmektedir" şeklinde konuştu.



Putin'den AB'ye Türk Akımı mesajı

Putin, Türk Akımı projesinin de Sırbistan'ın da önemli bir rolü olduğunu kaydederek, "Türk Akımı projesinin Karadeniz kısmında boru döşeme işlemleri sona erdi. Şu an, Karadeniz'in Türkiye tarafında kalan kısmında boru hattı terminali bağlantı çalışmaları devam ediyor. Gaz boru hattının 2019 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hattın Avrupa'ya akışı için çeşitli alternatiflerinin olduğunu ve alternatifler üzerinde çalışıldığını söyleyen Putin, "En önemlisi, Avusturya'nın Baumgarten kentindeki gaz dağıtım tesisine ulaşılması için Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan hattı kullanılabilir. Bu durumda, Sırbistan yalnızca Rus gazı kullanmayacak, aynı zamanda geçişini de sağlayacak. Bu Sırbistan ekonomisine somut katkılar sağlayacak ve yeni iş alanlarının oluşmasına yardımcı olacak" dedi.



"AB'ye üye ülkeler Brüksel'den izin alsın"

Sözlerinin devamında boru hattından faydalanmak isteyen AB üyesi ülkelere seslenen Putin, "Rus gazının son onayında, Avrupa Komisyonunun tavrı elbette ki çok önemli. Rus doğalgazıyla ilgilenen Avrupa Birliğine üye devletlerin Brüksel'den yani Avrupa Birliğinden, Brüksel'in keyfi ve siyasi uygulamalarla Türk Akımı'nın engellenmeyeceğine dair onay almasını tavsiye ederiz" diyerek AB'ye mesaj gönderdi.

Putin, röportajında Batı'ya da seslenerek, "Batılı ülkeleri, politikada şantajdan, tehditlerden ve provokasyondan vazgeçmeye ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri doğrultusunda diyalog kurmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'de (INF) çekilme tavrıyla ilgili görüşlerini de aktaran Putin, "Böyle bir kararın sonuçlarının olumsuz olacağı açıktır" dedi.



NATO soğuk savaşı sürdürüyor

Putin yaptığı açıklamada NATO'nun soğuk savaşının sürdürdüğünü ifade etti. Putin, "NATO'nun genişleme politikalarını 'soğuk savaş' kalıntısı olduğunu, yıkıcı bir askeri ve politik bir strateji olduğunu defalarca belirttik. Bugün NATO ittifakı Balkanlar'daki varlığını güçlendirmeye çalışıyor. Ancak bu politikayla sadece Avrupa'daki sınırları yeniden belirliyor. Bu şekilde güvenliğin bölünmezliği ilkesini büyük ölçüde ihlal ediyor. Tüm bunlar nihayetinde istikrarın güçlendirilmesine değil, güvende bir azalmaya ve Avrupa'da gerilimlerin artmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

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