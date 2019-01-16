Rusya, Ukraynalı denizcilerin gözaltı süresini uzattı

Moskova'nın Lefortovski Mahkemesi, Kerç Boğazı'nın gözaltına alınan 24 denizcinin gözaltı süresini 3 ay süreyle uzatmaya karar verdi. Mahkemece yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve denizcilerin gözaltı süresinin 24 Nisan'a kadar uzatılacağı belirtildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi talebiyle gazetecilerin yalnızca mahkeme kararının açıklandığı sırada salona alındığı belirtildi.

Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu. Moskova, olayı bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Rusya, yasa dışı bir şekilde sınırını geçmekle suçladığı 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı. Ukraynalı denizciler, suçlu bulunursa 6 yıla kadar hapis cezası alacak.