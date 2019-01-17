4’ü ABD’li 20 kişi öldü

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Surıye'de terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Münbiç'te dün intihar saldırısı düzenlendi. Aralarında 4 ABD'li ile 11 YPG'li teröristin de bulunduğu 20 kişi öldü. 20'den fazla da yaralı olduğu belirtildi. Pentagon ise saldırıda 2 ABD askeri, 1 sivil çalışan ve 1 sözleşmeli güvenlikçinin öldüğünü açıkladı. Münbiç'teki Kasır El Umara Lokantası önünde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen canlı bombalı saldırıda, siyah çarşaflı bir kadın üzerindeki bombayı patlattı. Patlama olduğu sırada lokantada, PKK/ KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin toplantı halinde olduğu iddia edildi. Canlı bomba saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Türkiye saldırıyı şiddetle kınadı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz. DEAŞ yenildi. Ancak yeniden çirkin yüzünü göstermemesi için bölgede kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız" dedi. Öte yandan Deyrizor'da da bomba yüklü bir aracın patlatıldığı bildirildi. Patlamada, PYD/YPG'de sözde üst düzey yetkili olduğu belirtilen İsmail Aişe'nin öldüğü kaydedildi.