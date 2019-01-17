AB’de Brexit kaosu

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiliz Parlamentosu tarafından 432 "hayır" oyuna karşı 202 "evet" oyuyla reddedilmesi, Birleşik Krallık'ı kaosa sürükledi. Salı akşamı İngiltere Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylama, ülkenin modern tarihinde Avam Kamarası'nın en yüksek farklı (230 oy) oylaması olurken, muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn başbakan için güven oylaması istedi.İngiltere'de hükümet güvenoyu alamazsa ve 14 gün içinde Parlamento'dan güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulamazsa, erken seçime gidilecek. Kuzey İrlanda'nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi yetkilileri ise hükümete güvenoyu vereceklerini söyledi. İngiliz basınında yeni başbakan adaylarının isimleri öne çıkmaya başladı. Bunlar arasında Pakistanlı Müslüman bir otobüs şoförünün oğlu olan İçişleri Bakanı Sajid Javid de var. İngiltere'nin "Barack Obaması" olabilir. David Lidington en öne sürülen bir başka güçlü aday.İngılız Parlamentosu'ndaki tarihi oylamanın ardından yazılı açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum. İngiltere'nin anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır" derken, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer anlaşmaya varmak mümkün değilse ve kimse anlaşmasız ayrılık istemiyorsa, o zaman tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim cesaret edecek?" dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas da, Brexit tarihinin 29 Mart'tan daha ileriye alınmasıyla ilgili bir talep gelmediğini söyledi. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Anlaşma en iyi olasılık. Anlaşma olmayan bir çıkış Avrupa Birliği için olumsuz, İngiltere için de bir felaket olur" derken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre isteyeceği yorumunu yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, Theresa May'in yeni önerilerini beklediklerini söyledi.İngiltere Başbakanı Theresa May muhalefetin hükümeti düşürme girişimine karşın parlamentodan güven oyu almayı başardı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin verdiği güvensizlik önergesiyle ilgili parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki oylamada 325 milletvekili güven oyu verirken, güvensizlik oyları 306'da kaldı. İşçi Partisi May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının önceki gün parlamentoda 202'ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından güvensizlik önergesi vermişti. May'in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı "B planını" pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor. Öte yandan Brexit planının reddedilmesi, İngiliz medyasının yanısıra tüm Avrupa basınının ilk gündem maddesi oldu. İngiltere medyası, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından reddedilmesini, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "büyük mağlubiyeti" olarak yorumladı. İngiliz yayın kurumu BBC, anlaşmanın reddedilmesini "hükümetin ezici mağlubiyeti" olarak değerlendirdi ve Başbakan May'in istifa etmesi gerektiğini vurguladı.