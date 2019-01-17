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Bakan Çavuşoğlu'ndan Münbiç patlaması hakkında son dakika açıklaması

, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu Münbiç'teki patlamaya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli." dedi. Makedonya ile ilişkilere değinen Çavuşoğlu, FETÖ'nün Makedonya ile ilişkilerimizi zehirlemeye çalıştığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 12:52
Bakan Çavuşoğlu'ndan Münbiç patlaması hakkında son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

FETÖ Makedonya'yla da ilişkilerimizi zehirlemeye çalışıyor.

MÜNBİÇ'TEKİ PATLAMA

Terör Suriye'de başından beri var. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. Suriyeliler'in dönüşü için önemli.

PATRIOT ALIMI

ABD'den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli alan ne zaman teslim edileceği. S-400'leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un konuşmasından satır başları;

Makedonya teröre karşı savaşta Türkiye'nin yanında yer alıyor. İli ülke arasında ekonomik iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Münbiç patlaması hakkında son dakika açıklaması
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