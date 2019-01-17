Bercan Tutar: AB’nin çöküşü kanlı mı yoksa kansız mı olacak?

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

AB'de şu an orman kanunları geçerli. Güçlü ülkeler zayıflara kendi kararlarını dayatıyor. Ortak kararlar alınamadığı için kurumlar felç olmuş durumda.

Yönetişim krizi derinleşen AB artık refah ve istikrar üretemiyor.

Demokrasiye ve insan haklarına bağlılık vaadi sona erdi. Avrupa'nın liberal değerleri İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığıyla beslenen bir ırkçılığa gelip demirlemiş halde.

Yugoslavya ve Sovyetler Birliği de AB'nin şu an boğuştuğu sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Ama sorunlar çözülemediğinden SSCB'de üyeler birlikten ayrıldı.

Yugoslavya'da ise iç savaşlar çıktı.

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