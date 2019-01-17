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: AB’nin çöküşü kanlı mı yoksa kansız mı olacak?

bugünkü yazısında İngiltere Parlamentosu’nun aldığı son karar ile bir kez daha belirsizliğe sürüklenen ’nin geleceğini masaya yatırdı. Avrupa Birliği’ni yakında büyük bir tehlikenin beklediğinin altını çizen Bercan Tutar’ın yazısı şu sözlerle son buluyor: Krizlerini aşamayan AB'nin akıbeti de bu iki sondan biri olacak.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 09:54
Bercan Tutar: AB’nin çöküşü kanlı mı yoksa kansız mı olacak?

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

AB'de şu an orman kanunları geçerli. Güçlü ülkeler zayıflara kendi kararlarını dayatıyor. Ortak kararlar alınamadığı için kurumlar felç olmuş durumda.

Yönetişim krizi derinleşen AB artık refah ve istikrar üretemiyor.

Demokrasiye ve insan haklarına bağlılık vaadi sona erdi. Avrupa'nın liberal değerleri İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığıyla beslenen bir ırkçılığa gelip demirlemiş halde.

Yugoslavya ve Sovyetler Birliği de AB'nin şu an boğuştuğu sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Ama sorunlar çözülemediğinden SSCB'de üyeler birlikten ayrıldı.

Yugoslavya'da ise iç savaşlar çıktı.

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Bercan Tutar: AB’nin çöküşü kanlı mı yoksa kansız mı olacak?
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