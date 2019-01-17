Çipras 1 oyla kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Yunanıstan Parlamentosu'nda salı günü başlayan güvenoyu görüşmeleri dün sona erdi. Başbakan Aleksis Çipras, Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi'nin koalisyondan çekilmesinin ardından hükümette kalmak için meclisten güvenoyu istedi. Çipras, asgari ücrette artış, Ortodoks Kilisesi ile anlaşmanın tamamlanması gibi önemli girişimleri yerine getirmek istediklerini ifade ederek, "Parlamentodan, bu ülkeyi krizden ve memorandumlardan çıkaran bu hükümete güvenoyunu tazelemesini istiyorum" dedi. Çipras'ın liderliğindeki hükümet 300 sandalyeli mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı. Çipras'ın radikal sol partisi Syriza'nın mecliste 145 milletvekili bulunuyor