Fransız doktorlar uyardı: Psikiyatri hastaları sokakta

Fransa'da yüzden fazla doktor aşırı yoğunluk ve kaynak yetersizliği nedeniyle, "ciddi" psikiyatri sorunu yaşayan hastaların sokakta kaldığı konusunda sağlık bakanlığını uyardı.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'e yazılan mektupta psikiyatrlar, hastanelerin aşırı dolu olduğunu ve yatak kapasitesinin daha da düşürülmesiyle zihinsel sorunlu ve psikiyatri hastalarını iyileşmeden taburcu etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Creteil Henri-Mondor Hastanesi'nin Psikiyatri Servisi Başhekimi Antoine Pelissolo, "Bu kadar hastanın sokaklarda olması gerçekten normal değil" diyerek bu durumun hem hastalar hem de halk için tehlikeli olabileceğini vurguladı.

'HASTALAR TEDAVİ OLMAK İÇİN BAZEN BİR YIL BEKLİYOR'

Euronews'in haberine göre, hekimler, psikiyatri bölümüne ayrılan bütçeden başka servislere kaynak aktarılmasına da tepki gösteriyor. Pelissolo, "Kalp ameliyatı olan bir hasta hemen taburcu edilmiyor, ama psikiyatri hastasının tedavisi tamamlanmadan öylece bırakılıyor. Bu kabul edilemez bir durum" diye konuştu.

Mektupta doktorlar, "Bazı hastaların tedavisine başlanması için bir yıl beklemek zorunda kalındığını ve bu durumun hastalar için daha da zararlı olduğunu" ifade etti.

'GENELDE MAĞDUR OLANLAR HASTALARIN KENDİLERİ'

Psikiyatr Marion Leboyer'e göre, halk arasındaki genel inancın aksine, çoğu zaman psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyan hastaların şiddete maruz kaldığını belirterek, bu kişilerin sokakta başı boş gezmelerinin ilk başta kendileri için tehlikeli olduğunu vurguladı.

Ayrıca Leboayer, hastaların "deli" olarak damgalanmasının, hastaneye gelip tedavi olmalarına engel olduğunu ifade etti.

Fransa'da son dönemde sağlık sistemi ve hizmetlerinde kötüye gidiş olduğu yönündeki eleştiriler ve bütçe kesintileri nedeniyle sık sık grevler yapılıyor. Ülkede sağlık çalışanları, geçen yıl acil servis ve hasta kabul merkezlerini kapatarak gösteriler düzenlemişti.