Lavrov’dan güvenli bölgeye destek

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen "güvenli bölge"ye ilişkin, "Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz" dedi. Lavrov, başkent Moskova'da dün düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta yapacakları zirvede ana gündem maddesinin İdlib'deki durum ile iki ülke arasındaki İdlib anlaşmasının gidişatı olacağını söyledi. Söz konusu plana ilişkin sürecin Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sergey Lavrov, "Bunların tümüne, Suriye'de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor. Bu konu elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki müzakereler için geldiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele alınacak" diye konuştu.