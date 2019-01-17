Yeni filminin başrolünü Instagram’dan seçti

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ABD'li yönetmen Steven Spielberg, çekeceği Batı Yakası Hikâyesi filminin başrollerden birini Instagram'da ünlenen Rachel Zegler'a (17) verdi. Yaklaşık 30 bin kişinin başvurduğu Maria karakteri için profesyonel oyunculuk deneyimi olmayan Zegler'ı seçen Spielberg, sosyal medyada güçlü sesiyle ünlenen genç kızı bu role uygun buldu. İki yıl önce kendi YouTube kanalında şarkılar söyleyerek hayran kitlesi kazanan ve birkaç amatör müzikalde sahne alan Zegler'ın şarkıları online platformlarda milyonlarca kişi tarafından izleniyor. DIŞ HABERLER