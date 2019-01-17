'Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı'nın detayları ortaya çıktı' iddiası

İsrail merkezli Reshet 13 TV kanalının iddiasına göre Beyaz Saray'ın sır gibi sakladığı Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 90'ını ve Doğu Kudüs'ü Filistinliler'e bırakacak şekilde düzenlendi.

ABD'li yetkililere dayandırılan iddiaya göre Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim alanları boşaltılacak ve ek konut inşaatları durdurulacak. Bahsi geçen plana göre Filistinliler tarafından kutsal olarak kabul gören mekanlar, Filistin yönetimine bırakılmayacak.

Kudüs'te duvarla çevrili Eski Kent İsrail yönetimine devredilecek fakat bölge Filistin ve Ürdün ortak yönetimi tarafından kontrol edilecek.

Hürriyet'in haberine göre; Filistin yönetimine bırakılacak olan ve çoğunluğunu Araplar'ın oluşturduğu Doğu Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak kabul göreceği söyleniyor.

Uluslararası olarak kabul görmese de İsrail yönetiminin, Kudüs'ü ebedi ve bütün başkent olarak kabul ettiği biliniyor.

Filistinliler ise Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kendilerine bırakılmasını istiyor.

Raporda Hamas kontolündeki Gazze'nin nasıl şekilleneceğine dair bir detay yer almıyor. İsrailli ve Filistinli yetkililer, Reshet 13 TV kanalındaki iddialara henüz resmi bir yanıt vermese de planın detayları İsrail kamuoyunda büyük tepki yarattı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) elçisi Danny Danon, daha önce yaptığı bir açıklamada Donald Trump'ın Orta Doğu Barış Planı'nın İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerden önce duyurulmayacağını düşündüğünü belirtmişti.