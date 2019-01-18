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45’inde doğru yolu buldu

Giriş Tarihi: 18.1.2019
45’inde doğru yolu buldu
Daha önceki doğum günlerinde objektiflere alkollü haliyle yansıyan Kate Moss, 45'in yaşına gayet usturuplu bir şekilde girdi BİR dönemin en ünlü mankenlerinden olan Kate Moss'un 45'inci yaş gününden çıkarken çekilen görüntüleri magazin basını tarafından "Sonunda doğru yolu buldu" şeklinde yorumlandı. İngiliz Daily Mail gazetesindeki haberde Moss'un son hali, geçmiş yıllardaki doğum günlerinden sonra çekilen fotoğrafları ile kıyaslandı. Geçmişte sarhoş şekilde çıkan İngiliz manken Moss'un bu kez sağlıklı olduğu görüldü. Haberde Moss'un 1 yıldır alkolden uzak durduğuna ve sağlıklı bir yaşam sürdüğüne dikkat çekildi.
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45’inde doğru yolu buldu
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