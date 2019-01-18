Bu formayla kaytarmak imkânsız

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Çin'de Guizhou Guanyu Technolog isimli şirketin geliştirdiği GPS sistemli üniforma giderek yaygınlaşıyor. Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki 11 okulda kullanılan bu üniforma, üzerindeki çipler sayesinde çocuğun hareketlerini izliyor. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde ait olduğu kişi tarafından giyilip giyilmediğini anlayabilen üniforma, çocuğun okula giri�� ve çıkış zamanını kaydederek, istendiğinde bir mobil uygulama aracılığıyla ebeveynlerin çocuklarının videosunu izleyebileceği bir sistem de sunuyor. Üniformanın teknolojik donanımı, çocuğun derse girmemesi veya izinsiz bir şekilde okulu terk etmesi halinde otomatik bir ses alarmı devreye girerek durumu öğretmenlerine ve ebeveynlerine bildiriyor.Öğrencinin derste uyuması halinde de bir alarm çalarak uyandırıyor. Bu akıllı üniforma GPS teknolojisi sayesinde öğrencinin hareketlerini takip ediyor. Omuz kısmında bulunan iki çipin üniformanın 500 kez yıkanmaya ve 150 derece sıcaklığa karşı dayanıklı olduğu belirtilirken, Guizhou Guanyu Technology geliştirdikleri sistemin öğrencinin güvenliğini yüzde yüz sağlayabildiğini bildiriyor.