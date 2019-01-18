Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Çifte güvenoyu da krizleri çözemedi

Çifte güvenoyu da krizleri çözemedi

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Çifte güvenoyu da krizleri çözemedi
Avrupa'nın geleceği açısından kritik önemde olan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili kriz sürüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May hükümetinin önceki gün 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu almasının ardından gözler B Planı'na çevrildi. May'in Brexit konusundaki yeni planı 29 Ocak'ta Parlamento'da oylanacak. Salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı ilk Brexit anlaşması ezici bir çoğunlukla reddedilmişti. May'in AB ile görüşmelere tekrar başlayabileceği belirtiliyor.

ÇİPRAS'IN ZOR GÜNLERİ
Avrupa'da krizin yaşandığı bir diğer ülke olan Yunanistan'da da Başbakan Aleksis Çipras hükümeti, 300 sandalyeli Parlamento'da asgari gereken 150'den bir fazla oyla güvenoyunu aldı. Ancak Çipras hükümetinin vereceği ikinci büyük sınav kapıda. Önümüzdeki günlerde yine Parlamento'da Makedonya'nın isim değişikliği kararı oylanacak
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çifte güvenoyu da krizleri çözemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN