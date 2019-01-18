Çifte güvenoyu da krizleri çözemedi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'nıngeleceği açısından kritik önemde olan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili kriz sürüyor. İngiltere Başbakanı Theresa May hükümetinin önceki gün 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu almasının ardından gözler B Planı'na çevrildi. May'in Brexit konusundaki yeni planı 29 Ocak'ta Parlamento'da oylanacak. Salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı ilk Brexit anlaşması ezici bir çoğunlukla reddedilmişti. May'in AB ile görüşmelere tekrar başlayabileceği belirtiliyor.Avrupa'da krizin yaşandığı bir diğer ülke olan Yunanistan'da da Başbakan Aleksis Çipras hükümeti, 300 sandalyeli Parlamento'da asgari gereken 150'den bir fazla oyla güvenoyunu aldı. Ancak Çipras hükümetinin vereceği ikinci büyük sınav kapıda. Önümüzdeki günlerde yine Parlamento'da Makedonya'nın isim değişikliği kararı oylanacak