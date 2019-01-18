İsrail 13 yaşındaki çocuğu öldürdü

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İsmailMuhammed Salha isimli 13 yaşındaki Filistinli çocuk, İsrail güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Middle East Monitor, 11 Ocak günü yaralanan Salha'nın, yaşadığı beyin hasarı ve yaralanmanın ardından kurtarılamadığını duyurdu. İsrail güvenlik güçlerinin "kalabalığı dağıtmak" amacıyla kullanılan gaz kapsüllerini, doğrudan eylemcilere nişan alarak ateşlediği, bu sebeple kapsüllerin ölümlere ve yaralanmalara yol açtığı biliniyor. 2018 yılında da 3 Filistinli çocuk gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.