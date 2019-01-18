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13 yaşındaki çocuğu öldürdü

Giriş Tarihi: 18.1.2019
İsrail 13 yaşındaki çocuğu öldürdü
İsmail Muhammed Salha isimli 13 yaşındaki Filistinli çocuk, İsrail güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Middle East Monitor, 11 Ocak günü yaralanan Salha'nın, yaşadığı beyin hasarı ve yaralanmanın ardından kurtarılamadığını duyurdu. İsrail güvenlik güçlerinin "kalabalığı dağıtmak" amacıyla kullanılan gaz kapsüllerini, doğrudan eylemcilere nişan alarak ateşlediği, bu sebeple kapsüllerin ölümlere ve yaralanmalara yol açtığı biliniyor. 2018 yılında da 3 Filistinli çocuk gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
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İsrail 13 yaşındaki çocuğu öldürdü
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