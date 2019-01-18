Kolombiya’da patlama: 10 ölü, 41 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Kolombiya'nınbaşkenti Bogota'da bulunan bir polis okuluna terfi töreni sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 41 kişi ise yaralandı. Şehrin farklı bölgelerinden bile hissedilen patlama, yerel saat ile 09.30 civarında meydana geldi. Patlamanın olduğu sırada polis okulunda terfi ve madalya töreni vardı. Yetkililer olayı terörist saldırı olarak nitelendirdi. Görgü tanıkları, polis okuluna gelen bir otomobilin dur ihtarına uymadığını ve daha da hızlanarak aracı tesislerin duvarına çarptırarak patlattığını dile getirdi.