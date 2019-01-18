Peru’da tarihin en büyük ‘insan kurban töreni’ kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Peru'nun kuzeyinde, önceden Chimu medeniyetinin bulunduğu şimdi Trujillo şehrine bağlı Huanchaco kasabasında, 132 çocuğun kalıntılarının bulunduğu bir toplu mezar, arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Huanchaco kasabasındaki kazılar 2018'de başlamış ve ilk kazılarda 137 çocuğa ait bir toplu mezar bulunmuştu. Peru basını, arkeologların mezarlardaki kalıntıların 550 yıl öncesine dayandığını; çocukların ise bir ayin töreni kapsamında topluca kurban edildiğini düşündüklerini yazdı.

Yerel medya, devam eden kazılarda 132 çocuğa ait yeni kalıntıların bulunmasıyla birlikte toplu mezarda bulunan iskelet sayısının 269'a çıktığına işaret ederek, toplu mezarın arkeologlar tarafından 'tarihin en büyük İnsan kurban töreni' olarak nitelendirildiğini yazdı.

Devam eden bu kazıda, yaşları 5 ile 14 arasında değişen çocukların bulunduğu toplu mezarda, dönemin elit kesimi tarafından giyilen eşya kalıntıları bulunması nedeniyle kurban edilen çocukların bu elit kesime dâhil olduğu düşünülüyor. Kazıda bulunan çocuk cesetlerine ek olarak, 3 yetişkin insan ve 260 yavru lama kalıntısına da rastlandı. Kazının bir diğer enteresan bulgusu ise muhafaza bir şekilde günümüze kadar ulaşan saç kalıntıları oldu.

Ayrıca, Perulu arkeolog Gabriel Prieto, bulunan kalıntılarda kalbin bulunması gereken yerde rastlanan kesikler dolayısıyla, ayin töreni kapsamında çocukların gömülmeden önce kalplerinin çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşılık, ayinlerde uygulanan şiddetin fiziksel kanıtlarını analiz etmede uzmanlaşmış Tulane Üniversitesi Profesörü John Verona'ya danıştığını duyurdu.