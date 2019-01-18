Sürgünün son tanığı veda etti

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Osmanlıhanedanının 3 Mart 1924'te sürgün edilişinin son tanığı, I. Abdülmecid'in torunu Bilun Alpan Sultan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vefat etti. Birinci Abdülmecit soyundan Sintiya Yavuz Alpan Osmanoğlu, yaptığı açıklamada halası Bilun Alpan'ın (101) ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün evinde vefat ettiğini belirtti. Bilun Alpan'ın bugün öğle veya ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getiren Osmanoğlu, 1918 doğumlu halası Alpan'ın 5 yaşındayken Türkiye'den ayrıldıktan sonra Fransa'ya gittiğini, oradan Kudüs daha sonra da Lübnan'a gelerek 1929'dan beri burada yaşadığını aktardı. Sürgünü yaşayanlar arasındaki son hanedan üyesi Bilun Alpan'ın yaşam hikayesi 2017 yılında bir belgesel filmiyle anlatılmıştı. Bilun Alpan, 1952'de hanedanın kadınlarının yurda dönmelerine izin verilmesinden 37 yıl sonra 1989'da yerleşmek amacıyla Türkiye'ye gelmiş ancak 1990'da iç savaşın sona ermesi üzerine Lübnan'a geri dönmüştü.