Timsah sahibini yuttu!

Endonezya'nın
Sulavesi
adasında bir inci çiftliğinin laboratuvar
müdürü Deasy Tuwo
iddiaya göre yavruyken aldığı
timsahı çiftlikte beslemeye
başladı. Önceki gün havuzdaki
timsaha yem veren kadın bir
anda dengesini kaybedip havuza
düştü. 700 kilo ağırlığında
4.4 metre boyundaki timsah
kadını anında parçalayıp yuttu.
Kadının parçalanmış cesedinin
bir bölümü ertesi gün çiftlik
çalışanları tarafından bulundu.
Fransız haber ajansı AFP'ye göre,
polis yetkilileri, kadının vücudunun
bazı parçalarının hala timsahın
karnında olduğunu söyledi.
Kuzey Sulavesi Doğal Kaynakları
Koruma Dairesi yetkilisi
Hendriks Rundengan, daha önce
birkaç kez timsahı almak için
çiftliğe gittiklerini ancak görevlilerin
içeri sokulmadığını söyledi.
Timsah uyuşturularak barınağa
nakledildi.