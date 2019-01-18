Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Timsah sahibini yuttu!

Timsah sahibini yuttu!

’nın adasında laboratuvar müdürü 44 yaşındaki , çiftlikte izinsiz beslediği timsaha yem oldu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019
Timsah sahibini yuttu!
Endonezya'nın Sulavesi adasında bir inci çiftliğinin laboratuvar müdürü Deasy Tuwo iddiaya göre yavruyken aldığı timsahı çiftlikte beslemeye başladı. Önceki gün havuzdaki timsaha yem veren kadın bir anda dengesini kaybedip havuza düştü. 700 kilo ağırlığında 4.4 metre boyundaki timsah kadını anında parçalayıp yuttu. Kadının parçalanmış cesedinin bir bölümü ertesi gün çiftlik çalışanları tarafından bulundu. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, polis yetkilileri, kadının vücudunun bazı parçalarının hala timsahın karnında olduğunu söyledi. Kuzey Sulavesi Doğal Kaynakları Koruma Dairesi yetkilisi Hendriks Rundengan, daha önce birkaç kez timsahı almak için çiftliğe gittiklerini ancak görevlilerin içeri sokulmadığını söyledi. Timsah uyuşturularak barınağa nakledildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Timsah sahibini yuttu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN