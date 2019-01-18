Timsah sahibini yuttu!

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Endonezya'nınSulavesiadasında bir inci çiftliğinin laboratuvarmüdürü Deasy Tuwoiddiaya göre yavruyken aldığıtimsahı çiftlikte beslemeyebaşladı. Önceki gün havuzdakitimsaha yem veren kadın biranda dengesini kaybedip havuzadüştü. 700 kilo ağırlığında4.4 metre boyundaki timsahkadını anında parçalayıp yuttu.Kadının parçalanmış cesedininbir bölümü ertesi gün çiftlikçalışanları tarafından bulundu.Fransız haber ajansı AFP'ye göre,polis yetkilileri, kadının vücudununbazı parçalarının hala timsahınkarnında olduğunu söyledi.Kuzey Sulavesi Doğal KaynaklarıKoruma Dairesi yetkilisiHendriks Rundengan, daha öncebirkaç kez timsahı almak içinçiftliğe gittiklerini ancak görevlileriniçeri sokulmadığını söyledi.Timsah uyuşturularak barınağanakledildi.