Son Dakika: ABD'li senatör Lindsey Graham basın toplantısında konuşuyor

YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Suri'yedeki sorunları çözmek için bir şansımız var. Suriye'den plansız bir çekilme kaosa neden olur.

GÜVENLİ BÖLGE

Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak. Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Turmp dikkatli olmalı.

"YPG'Yİ SİLAHLANDIRARAK TÜRKİYE İÇİN KABUS YARATTIK!"

ABD'li senatör Lindsey Graham, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un YPG'yi Türkiye'den uzak tutmak için Türkiye ile bir plan yapacağına inandığını da söyledi. ABD'li Senatör Graham: "Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, "Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için bir kabus yarattı" dedi.

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