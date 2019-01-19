Somali'de 73 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Somali medyasındaki haberlere göre, Aşağı Cuba vilayetinin Bar Sanguni bölgesindeki askeri üsse terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıyı intihar eylemiyle başlatan Eş-Şebab militanları, Somali ordusunun karadan, müttefiklerinin de havadan karşılık vermesiyle püskürtüldü.Çatışmada 73 Eş-Şebab militanı öldürüldü.Eş-Şebab, 41 Somali askerini öldürdüğünü ileri sürdü.Bar Sanguni bölgesi, Cubaland eyaletinin başkenti olan Kismayo şehrine sadece 45 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip.