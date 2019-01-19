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mezunları Üsküp’te buluştu

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Türkiye mezunları Üsküp’te buluştu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Üsküp'te "Türkiye Mezunları Buluşması" programı düzenledi. Programa T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kültür Bakanı Asaf Ademi, Diyasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Edmond Ademi, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türk kurum ve kuruluşları temsilcileri, işadamları ve Türkiye mezunları katıldı. YTB Başkanı Abdullah Eren, programda yaptığı konuşmada, YTB olarak dünyanın 160'tan fazla ülkesinde 17 bin 500 öğrenciye burs sağladıklarını söyledi.
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Türkiye mezunları Üsküp’te buluştu
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