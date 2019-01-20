2019’da dünyayı neler bekliyor

İngıltere merkezli Economist dergisi ABD - Çin geriliminden, Suriye'de Esad'ın kaderine, Suudi Veliaht Prens'in akıbetinden küresel ısınmaya kadar birçok farklı alanda 2019'da neler olabileceğini derledi. Fransa merkezli Courrier international dergisi de Economist'in verdiği bilgiler ile askeri alandaki düşünce kuruluşu olan Royal United Services Enstitüsü'nün paylaştığı bilgileri birleştirerek bir grafik oluşturdu. Politika, ekonomi, çatışma bölgeleri, kültür ve iş dünyası başlıklarına ayrılan grafiğe göre 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi olayından sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman yüzde 75 olasılıkla ülkesinde etkili bir güç olarak kalmaya devam edecek. Ülkesindeki halka karşı sayısız katliam yapan Beşar Esad da yüzde 90 ihtimalle görevinde kalacak.

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