‘ABD istihbaratı Kaşıkçı belgelerini yayımlamalı’

BUGÜN NELER OLDU

CNN'de yayımlanan makalede bir kez daha ABD istihbaratının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair belgeleri yayımlaması için çağrı yapıldı. Haberde, "Şüphesiz ki diğer baskıcı rejimler, Suudilerin duyduğu mesajın aynısını duyuyor, 'Basın özgürlüğünün düşmanları, ABD'nin dostudur.' Eğer bu mesajın yerleşmesine izin verilirse basın özgürlüğünün yanı sıra gazeteci ve muhalifler için dehşet verici bir durum olur. ABD'de Kongre ve mahkemeler, istihbarat belgelerinin açıklanması konusunda ısrarcı olarak, bu mesajın yerleşmemesine yardımcı olabilir" denildi.