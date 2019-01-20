Akdeniz’de yine göçmen faciası 117 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz sularında 'umuda yolculuk' bir kez daha ölümle sonuçlandı. Libya açıklarında 120 göçmeni taşıyan bir botun battığı, aralarında 2 bebeğin ve bir hamile kadının da olduğu 117 kişinin boğulduğu ve 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi. İtalyan basınının aktardığı haberlere göre perşembe gecesi Libya'nın Garabulli kentinden hareket eden şişme botun, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından sönmeye başlamasıyla Trablus'un 45 mil açığında battığı açıklandı. 'Akdeniz'de yılın ilk ölümlü kazası' olarak kayıtlara geçen trajik kazanın ardından 3 saat boyunca müdahale edilmemesi üzerine, çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden olan 117 kişinin denizde can verdiği bildirildi.