Atinalı Müslümanlar sonunda camilerine kavuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Yunanıstan'ın başkenti Atina'da yıllardır süren cami sorunu sona eriyor. İbadete açık cami bulunmayan başkentte bir süredir ertelenen cami açılışı için Mart 2019 tarihi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her resmi görüşmesinde dile getirdiği Atina'daki cami sorunu böylece çözülüyor. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu, Meclis'te yaptığı konuşmada 200 bine yakın Müslümanın yaşadığı tahmin edilen Atina'daki caminin resmi açılışının bu yılın mart ayında yapılacağını duyurdu. 2017'nin ilk aylarında bitirileceği duyurulan caminin açılışı için 5 kez tarih verilmiş ancak bir türlü açılamamıştı.