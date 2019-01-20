Putin’in dört ayaklı ordusuna yeni üye

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Hayvan sevgisi ile bilinen ve daha önce de birçok kez dört ayaklı hediyeler alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordusuna yeni bir üye eklendi. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, ülkesini ziyarete gelen Putin'e 4 aylık bir Yugoslav çoban köpeği olarak da bilinen İlirya çoban köpeği hediye etti. "Paşa" isimli köpeğin zeki, sadık, inatçı olduğu, büyüdüğünde de 40 kiloya kadar çıkabileceği belirtildi. Putin'e dünya liderleri tarafından sık sık hayvan hediyeler veriliyor. Geçen yıl Türkmenistan lideri Gurbanguli Berdimuhamedov da Putin'e "Vernıy" isimli bir yavru köpek hediye etmişti. Japonya, Bulgaristan liderleri de Putin'e "Yume" ve "Buffy" isimli köpekler hediye etmişti. Rus lidere hediye edilen hayvanlar arasında Amur kaplanı, Acem ceylanı, keçi, tay da yer alıyor. SPUTNIK TÜRKIYE