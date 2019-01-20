Somali’de Eş-Şebab 60 çocuğu kaçırdı

BUGÜN NELER OLDU

Somalı Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, terör örgütü Eş-Şebab, Bakul vilayetinin El-Garas bölgesinde 60 çocuğu ailelerinden zorla alarak alıkoydu. Bakul Valisi Muhammed Moalim Ahmed, Eş-Şebab'ın kaçırdığı çocukları asker olarak yetiştirip, düzenlediği saldırılarda kullandığını belirtti. Öte yandan Somali ordusu, ülkenin güneyindeki askeri üsse saldırı düzenleyen Eş-Şebab militanlarını püskürterek 73 militanı öldürdü. Eş-Şebab örgütü ise 41 Somali askerini öldürdüğünü ileri sürdü. ABD Afrika Komutanlığı ise, Somali'de düzenledikleri hava saldırısında 52 Eş-Şebab militanını öldürdüklerini açıkladı.