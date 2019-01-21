Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD askerlerine Kuzey Irak’tan Suriye’nin Haseke bölgesine yeni sevkiyat

askerlerine ’tan Suriye’nin Haseke bölgesine yeni sevkiyat

Suriye'nin kentinde yapılan saldırının ardından birlikleri Münbiç'te devriyeleri sıklaştırdı. ABD birlikleri, 'tan Haseke bölgesine yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 10:58

Suriye'nin Münbiç kentinde ABD askerine bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 4 ABD'li asker hayatını kaybetmişti. Bölgeden çekilme kararı alan ABD, askerlerine yönelik saldırının ardından bölgede asayişi artırma çalışmalarına başladı. ABD birlikleri, saldırının ardından Münbiç'teki devriyelerini arttırırken, ABD tanklarının, Münbiç'te devriyeye katıldığı gözlendi.

Öte yandan, ABD birliklerine Kuzey Irak'tan yeni sevkiyat gerçekleştirildi. Kuzey Irak'taki ABD üslerinden gelen yeni askeri konvoyun, Suriye'nin Haseke iline doğru hareket ettiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD askerlerine Kuzey Irak’tan Suriye’nin Haseke bölgesine yeni sevkiyat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN