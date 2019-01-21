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özel askeri birliği Filistinli mahkumlara saldırdı

güçlerinin, işgal altındaki ’da bulunan 'ndeki Filistinlilere saldırdığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 17:36
İsrail özel askeri birliği Filistinli mahkumlara saldırdı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu bünyesindeki "Metzada" adlı özel askeri birliğin Ramallah'ın batısında Filistinli mahkumların bulunduğu Ofer Askeri Hapishanesi'ne baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, Metzada Birliği'nin, Ofer'in 15. bölümüne baskın düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz bombaları atarak mahkumların eşyalarını tahrip ettiği kaydedildi.

Ofer Hapishanesi'nde yaklaşık bin 200 Filistinli mahkûm bulunuyor.

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İsrail özel askeri birliği Filistinli mahkumlara saldırdı
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