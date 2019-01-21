Rheinmetall'in Alman hükümetini dava açmakla tehdit ettiği iddia edildi

Spiegel dergisinin haberinde, Rheinmetall'in Almanya Ekonomi Bakanlığına mektup yazarak Suudi Arabistan'a silah ambargosunun sürmesi durumunda gelir kaybına uğrayacağından dolayı tazminat davası açacağını belirttiği kaydedildi.

Haberde, Rheinmetall'in, Alman hükümetinin Federal Güvenlik Konseyinin kararıyla verdiği silah ihracatı iznini siyasi sebeplerden durdurması nedeniyle şirketin tazminat talep etme hakkı bulunduğunu savunduğu aktarıldı.

2 MİLYAR AVROLUK SİLAH ÜRETİLDİ

Rheinmetall yönetiminin ayrıca şirketin zararları için tazminat talep etmediği durumda hissedarların şirketi dava etmesinden endişe ettiği ileri sürüldü.

Durdurulan silah satışlarının boyutunun büyüklüğüne işaret edilen haberde, şimdiye kadar 2 milyar avroluk silah üretildiği, "Cobra" tipi 4 radar sistemi gibi bazı silah sistemlerinin nakliye için hazır bekletildiği bildirildi.

Alman hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından kasım ayında Suudi Arabistan'a yönelik silah satışını durdurduğunu açıklamıştı. Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birliği (BDSV), daha önce satışına izin verilmiş silahların ambargo kapsamından çıkartılmasını istemişti.

- İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı



Abu Mucahit El Halebi

ŞAM (İHA) - İsrail Hava Kuvvetleri gece saatlerinde Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunca yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri gece saatlerinde Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na bağlı Feylak El-Kudüs'e ait ait noktaları vurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA hava saldırısını doğrularken, İsrail'in karadan ve havadan attığı füzelerin Suriye hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ve füzelerin çoğunun hedefine ulaşmadan imha edildiği belirtildi.

Öte yandan, Suriye rejimi tarafından vurulan hedefler veya oluşan hasar ile ilgili açıklama yapılmadı.